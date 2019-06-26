В Прикамье перевернулся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-26T15:11:40+03:00

В салоне находилось 16 человек

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В Пермском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате аварии автобус съехал в кювет и перевернулся.

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, ДТП произошло 26 июня в 14:00.

- На 62 км автодороги Оса – Чернушка водитель автобуса ПАЗ, осуществляющий пассажирские перевозки, двигался в направлении Чернушки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил съезд транспортного средства в кювет с последующим опрокидыванием, - сообщили в ведомстве.

На момент аварии в салоне автобуса находились 16 пассажиров. В результате ДТП двое пассажиров с различными травмами были доставлены в больницу. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение по автодороге осуществляется в штатном режиме.

Для оказания помощи оперативным службам на место выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом

ИСТОЧНИК KP.RU