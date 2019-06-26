На трассе в Прикамье перевернулась фура с пивом

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-26T07:58:46+03:00

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В Пермском крае произошло ДТП с большегрузом. На трассе Краснокамск - Нытва фура с пивом перевернулась и улетела в кювет.

Пользователи социальных сетей выложи видео последствий аварии. На ролике видно, что вся продукция разлетелась по обочине трассы.

Очевидцы отмечают, что на данном участке дороги постоянно происходят аварии. Пользователи социальных сетей предполагают, что водитель большегруза мог уснуть и не справиться с управлением.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье иномарка столкнулась с пассажирским автобусом и вылетела в кювет. Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, на автодороге Чернушка-Тюш двигался автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 31-летнего водителя, который, по предварительной информации, на 2км 544м при повороте налево, не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автобусом «Сетра», следовавшим по маршруту «Пермь - Уфа»

ИСТОЧНИК KP.RU