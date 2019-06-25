2019-06-25T12:27:12+03:00
Происшествия

В Перми в Мотовилихинском пруду нашли тело мужчины

Страшную находку обнаружили 23 июня
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что из Мотовилихинского пруда спустили воду, там все равно тонут люди.

Днем в воскресенье, 23 июня, на окраине пруда обнаружили тело мужчины.Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.

Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что мужчину обнаружили очевидцы. Личность погибшего не установлена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на Каме выпал из лодки и захлебнулся 45-летний рыбак. Сегодня ранним утром 45-летний рыбак отправился посидеть на утренней зорьке на Каме - у деревни Оборино напротив Трухинят. Но в какой-то момент он потерял равновесие и выпал из лодки за борт. Другие рыбаки смогли его достать из воды, но он был без сознания. На своей машине они перевезли его в Оборино, где передали подоспевшей бригаде «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье иномарка столкнулась с пассажирским автобусом и вылетела в кювет
В Перми на два месяца зароют внутриквартальный проезд на улице Тургенева
В Прикамье впервые пройдет фестиваль “Seasons of life”
Пермяк отсудил у работодателя 200 тысяч за профтравму, полученную за 18 лет работы
В Прикамье задержали «голодного преступника»
«Алло, бабушка, я в беде!» Телефонные мошенники обманули пермяков на 600 тысяч рублей
«В супермаркетах со страхом ждут окончания летних каникул». Подростки в Перми соревнуются, кто больше вынесет товаров под полой
В Перми экс-директор краевого учреждения «Гражданская защита» получил условный срок за растрату бюджетных денег
Смотрите на нашем сайте лекцию о здоровых пищевых привычках
Диспансеризация стала доступней для тех, кто работает
У пермяков появилось больше возможностей, чтобы проверить свое здоровье
«Ребенка спасли». В Перми женщина на 8 месяце беременности попала в ДТП
В Ординском округе расселят весь аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года
В Перми мужчина украл в магазине пакет с деньгами
В Прикамье приставы поймали должника на выпускном в детском саду
Пермское УФАС проверит сомнительные листовки коммунальщиков