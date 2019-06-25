В Перми в Мотовилихинском пруду нашли тело мужчины
Несмотря на то, что из Мотовилихинского пруда спустили воду, там все равно тонут люди.
Днем в воскресенье, 23 июня, на окраине пруда обнаружили тело мужчины.Тело достали из воды и передали сотрудникам полиции.
Источник близкий к ситуации сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что мужчину обнаружили очевидцы. Личность погибшего не установлена.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье на Каме выпал из лодки и захлебнулся 45-летний рыбак. Сегодня ранним утром 45-летний рыбак отправился посидеть на утренней зорьке на Каме - у деревни Оборино напротив Трухинят. Но в какой-то момент он потерял равновесие и выпал из лодки за борт. Другие рыбаки смогли его достать из воды, но он был без сознания. На своей машине они перевезли его в Оборино, где передали подоспевшей бригаде «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU