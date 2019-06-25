2019-06-25T15:15:53+03:00
Происшествия

В Прикамье иномарка столкнулась с пассажирским автобусом и вылетела в кювет

Водитель автомобиля нарушил ПДД
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram ЧП.ДТП. ПермьФото: Instagram ЧП.ДТП. Пермь
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На трассе в Пермском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса. Во вторник, 25 июня в 12:50 на трассе столкнулись ««Фольксваген Поло» и автобус «Сетра».

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, на автодороге Чернушка-Тюш двигался автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 31-летнего водителя, который, по предварительной информации, на 2км 544м при повороте налево, не уступил дорогу встречному транспортному средству и допустил столкновение с автобусом «Сетра», следовавшим по маршруту «Пермь - Уфа».

В результате ДТП пострадал водитель иномарки. С различными травмами его отправили в больницу.

В настоящее время по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми от столкновения с грузовиком ВАЗ отбросило в кювет. Водитель отечественной легковушки погиб после столкновения с грузовиком. В субботу, 22 июня, в Кировском районе произошло смертельное ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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