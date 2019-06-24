2019-06-24T15:49:28+03:00
Происшествия

«Водитель погиб на месте». В Перми от столкновения с грузовиком ВАЗ отбросило в кювет

Авария произошла 22 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: Сергей ГАПОН
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Водитель отечественной легковушки погиб после столкновения с грузовиком. В субботу, 22 июня, в Кировском районе произошло смертельное ДТП.

В УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения.

- По улице Ласьвинской двигался автомобиль ВАЗ -111960. 46-летний водитель, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра, нарушил правила перестроения и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем MAN, под управлением 60-летнего водителя, - сообщили в ведомстве.

После столкновения легковушку отбросило в кювет. Водитель ВАЗа получил серьезные травмы, от которых скончался на месте до приезда «скорой».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Устанавливают причины происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель иномарки сбил пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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