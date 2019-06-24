«Водитель погиб на месте». В Перми от столкновения с грузовиком ВАЗ отбросило в кювет
Водитель отечественной легковушки погиб после столкновения с грузовиком. В субботу, 22 июня, в Кировском районе произошло смертельное ДТП.
В УГИБДД по Пермскому краю сообщили, что водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения.
- По улице Ласьвинской двигался автомобиль ВАЗ -111960. 46-летний водитель, по предварительной информации, не убедился в безопасности маневра, нарушил правила перестроения и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем MAN, под управлением 60-летнего водителя, - сообщили в ведомстве.
После столкновения легковушку отбросило в кювет. Водитель ВАЗа получил серьезные травмы, от которых скончался на месте до приезда «скорой».
Сотрудники полиции проводят проверку по факту аварии. Устанавливают причины происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье водитель иномарки сбил пешехода.
ИСТОЧНИК KP.RU