В Прикамье задержали «голодного преступника»
В отдел полиции Кизела обратился местный житель. Мужчина рассказал, что когда вернулся домой обнаружил, что из дома пропали продукты и сотовый телефон. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место и через некоторое время, по «горячим следам» задержали злоумышленника. В ходе предварительного расследования гражданин признал свою вину.
- 32-летний ранее судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда хозяева уйдут, проник в дом и украл продукты питания и сотовый телефон, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд назначил гражданину 2 года и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки помогли полицейским задержать грабительницу.
ИСТОЧНИК KP.RU