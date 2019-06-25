2019-06-25T13:38:38+03:00
Происшествия

В Прикамье задержали «голодного преступника»

Мужчина был пьян
Лилия Абибулаева
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В отдел полиции Кизела обратился местный житель. Мужчина рассказал, что когда вернулся домой обнаружил, что из дома пропали продукты и сотовый телефон. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место и через некоторое время, по «горячим следам» задержали злоумышленника. В ходе предварительного расследования гражданин признал свою вину.

- 32-летний ранее судимый местный житель в состоянии алкогольного опьянения, дождавшись, когда хозяева уйдут, проник в дом и украл продукты питания и сотовый телефон, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Суд назначил гражданину 2 года и 9 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки помогли полицейским задержать грабительницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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