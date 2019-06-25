2019-06-25T09:38:00+03:00
Происшествия

В Прикамье подростки помогли полицейским задержать грабительницу

Ребята встретили плачущую пенсионерку, которую только что ограбили, и решили помочь
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В поселке Яйва Александровского района два несовершеннолетних парня помогли сотрудникам полиции задержать злоумышленницу. 16-летний подростки шли с тренировки, когда встретили плачущую 80-летнюю женщину.

Пенсионерка рассказала, что в магазине купила продукты, но не могла их донести. Незнакомая женщина предложила помочь бабушке. Когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленницы вытащила кошелек с деньгами и скрылась.

Ребята узнали у бабушки, как выглядела злоумышленница, и куда она ушла.

- Через несколько минут молодые люди догнали подозреваемую и решили разделиться, один поспешил в полицию, а другой – продолжил наблюдение, чтобы не потерять женщину из поля зрения.

Стражи порядка незамедлительно выехали на указанное подростками место и задержали предполагаемую виновницу, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело.

Подростков поблагодарили за активную гражданскую позицию, неравнодушие к чужой беде, помощь органам внутренних дел и подарили сладкие презенты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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