В Прикамье на Каме выпал из лодки и захлебнулся 45-летний рыбак

СЕГОДНЯ 10:03 2019-06-22T10:03:47+03:00

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Сегодня ранним утром 45-летний рыбак отправился посидеть на утренней зорьке на Каме - у деревни Оборино напротив Трухинят. Но в какой-то момент он потерял равновесие и выпал из лодки за борт.

Другие рыбаки смогли его достать из воды, но он был без сознания. На своей машине они перевезли его в Оборино, где передали подоспевшей бригаде «скорой помощи». Как сообщили медики, рыбака тут же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и повезли его в реанимацию. В тяжелом состоянии он был доставлен в городску клиническую больницу имени Гринберга, где за его жизнь предстоит бороться врачам-реаниматологам.

ИСТОЧНИК KP.RU