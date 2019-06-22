2019-06-22T10:03:47+03:00
Происшествия

В Прикамье на Каме выпал из лодки и захлебнулся 45-летний рыбак

В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию
Андрей МАТЛИН
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Захлебнувшегося рыбака подключили к аппарату ИВЛ.Захлебнувшегося рыбака подключили к аппарату ИВЛ.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня ранним утром 45-летний рыбак отправился посидеть на утренней зорьке на Каме - у деревни Оборино напротив Трухинят. Но в какой-то момент он потерял равновесие и выпал из лодки за борт.

Другие рыбаки смогли его достать из воды, но он был без сознания. На своей машине они перевезли его в Оборино, где передали подоспевшей бригаде «скорой помощи». Как сообщили медики, рыбака тут же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и повезли его в реанимацию. В тяжелом состоянии он был доставлен в городску клиническую больницу имени Гринберга, где за его жизнь предстоит бороться врачам-реаниматологам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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