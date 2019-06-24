«Победа» вернет пермякам деньги за билеты в Грузию

Полеты в Грузию временно отменены. С 8 июля авиакомпания «Победа», которая выполняет прямые рейсы из Перми в Батуми, полностью закрывает перелеты в эту страну.

Напомним, что улететь из Перми в Грузию стало возможно не так давно - в конце 2018 года. Первый рейс «Победы» в Тбилиси вылетел из Перми 29 октября. Практически каждый самолет уходил заполненным «под завязку». Всего за полгода пассажиропоток в Грузию и обратно составил 30 тысяч человек.

А с 6 июня начались полеты на черноморский курорт Батуми. Были запланированы три рейса в неделю. И за три недели перелетом успели воспользоваться более 2,5 тысячи пермяков.

- Билетов продано очень много, все рейсы у нас уходили с полной загрузкой, - отметил пресс-секретарь аэропорта «Большое Савино» Евгений Кузнецов.

Что же делать тем, кто собрался провести отпуск в этой стране или, наоборот, уже находится там?

- В связи с закрытием направления авиакомпания «Победа» возместит пассажирам полную стоимость билетов с вылетом 8 июля или позже, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - Те из пассажиров, кто сейчас в Грузии и купили билеты обратно в Пермь на 8 июля или более позднюю дату, могут без каких-либо доплат или штрафных санкций перенести вылет на более раннее время, до полного прекращения авиасообщения, или вернуть полную стоимость билетов.

Пассажирам необходимо не позднее даты вылета, указанной на билете, обратиться к представителям авиакомпании непосредственно в аэропорту, позвонить по телефону или прислать запрос на электронную почту.

Куда обращаться

Горячая линия аэропорта: +7 (809) 505-4777.

Представительство авиакомпании «Победа»: +7 950 443 31 08.

Электронная почта представителя авиакомпании «Победа»: pee.atnalov@mail.ru, cavspee@mail.ru.