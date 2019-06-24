В Прикамье водитель иномарки сбил пешехода

СЕГОДНЯ 14:36 2019-06-24T14:36:53+03:00

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В субботу, 22 июня, в Пермском крае произошло ДТП с участием пешехода. По предварительной информации, водитель автомобиля «Шевроле Нива» превысил скорость и выехал на обочину, по которой шел 57-летний мужчина.Иномарка сбила пешехода и съехала в кювет.

- Пострадавшего с тяжелыми травмами отправили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии, - сообщили в УГИБДД по Пермскому краю.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекуии устанавливают обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб водитель автокрана. В Пермском крае произошло ДТП с участием автокрана, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на 17 километре Кишерть−Мазуевка−Суксун водитель автокрана не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 54-летний мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU