В Прикамье начальник почты воровала деньги из кассы

СЕГОДНЯ 14:50 2019-06-24T16:07:20+03:00

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В Чернушинском районе Пермского края осудят начальника почтового отделения почтовой связи в деревне Атняшка. Прокуратура установила, что сотрудница «Почты России» имела доступ к финансам, пользуясь этим, она неоднократно воровала деньги из кассы отделения. Таким образом женщина похитила более 200 тысяч рублей, принадлежащие ФГУП «Почта России».

В отношении начальника отделения возбуждено уголовное дело. Вместе с обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу.

В УФПС Пермского края добавили, что действия бывшей сотрудницы не отразились на клиентах, все обязательства перед ними выполнены в срок и в полном объеме.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят руководство управляющей компании за смерть 5 человек.В Кизеле сотрудники управляющей компании пойдут под суд за оказание некачественной услуги по обслуживанию общедомового имущества. Сотрудники компании знали об аварийном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов ведущих в квартиры. В течение нескольких лет не устраняли неполадку.

ИСТОЧНИК KP.RU