В Прикамье осудят руководство управляющей компании за смерть 5 человек

СЕГОДНЯ 14:19 2019-05-24T14:19:05+03:00

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В Кизеле сотрудники управляющей компании пойдут под суд за оказание некачественной услуги по обслуживанию общедомового имущества.

Сотрудники компании знали об аварийном состоянии вентиляционных каналов и дымоходов ведущих в квартиры. В течение нескольких лет не устраняли неполадку.

- В результате разрушения и засоров вентиляционных шахт и дымоходных каналов, а также бездействия подсудимых, 5 жильцов дома скончались от острого отравления окисью углерода в своих квартирах, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В отношении сотрудников УК возбудили уголовное дело. Максимальное наказание за преступление 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили жителя Узбегистана за попытку подкупа сотрудника ФСБ. Как сообщает прокуратура Пермского края, в сентябре 2018 года уроженца Узбекистана задержали сотрудники ФСБ. Ранее суд вынес постановление о депортации иностранца.

ИСТОЧНИК KP.RU