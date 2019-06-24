2019-06-24T07:52:01+03:00
Происшествия

«Перевернулся и вылетел в кювет». На трассе в Прикамье погиб водитель автокрана

ЧП произошло 23 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Пермском крае произошло ДТП с участием автокрана, в результате которого погиб мужчина. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на 17 километре Кишерть−Мазуевка−Суксун водитель автокрана не справился с управлением и опрокинулся в кювет. 54-летний мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что на севере Прикамья погиб 50-летний пассажир автомобиля «Ока». Смертельная авария произошла вчера вечером, 21 июня, под Березниками – там вылетела в кювет малолитражка «Ока».По предварительной информации, на 41 километре автодороги Усолье – деревня Сороковая водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. Один пассажир погиб, другой получил травмы.По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело - у водителя «Оки» было зафиксировано алкогольное опьянение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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