2019-06-24T13:40:20+03:00
Общество

В Пермском крае «пропало» «Щучье озеро»

Это был единственный источник чистой воды для жителей Октябрьского района
Лилия Абибулаева
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Фото: Вести-ПермьФото: Вести-Пермь
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В Октябрьском районе Пермского края буквально провалился под землю единственный источник питьевой воды - «Шучье озеро». Об этом сообщает «Вести-Пермь».

По предварительной версии, причина ЧП - карстовые воронки. Огромное озеро превратилось в небольшую лужу и теперь, чтобы попить воды жителям района приходится идти в другой населенный пункт за 30 километров.

Люди записали видеообращение, в котором попросили губернатора Пермского края, Общероссийский Народный фронт и президента России Владимира Путина, помочь поселку попасть в федеральный проект «Чистая вода» по обеспечению населения питьевой водой.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осушили Мотовилихинский пруд. Городской пруд в Мотовилихе уже обмелел. И это только начало: к ноябрю в нем практически полностью спустят воду. Но и теперь пруд больше напоминает огромное болото. Его дно заросло двухметровым слоем ила, который теперь решили почистить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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