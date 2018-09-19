В Перми осушили Мотовилихинский пруд

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-19T16:43:49+03:00

Его будут чистить до декабря 2019 года

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Городской пруд в Мотовилихе уже обмелел. И это только начало: к ноябрю в нем практически полностью спустят воду. Но и теперь пруд больше напоминает огромное болото. Его дно заросло двухметровым слоем ила, который теперь решили почистить.

Этот ил скопился за 18 лет – в последний раз городской пруд чистили в 2000 году.

Скоро пруд обмелеет еще больше.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермяки в соцсетях задаются вопросами: когда вновь в пруд пустят воду? Что будет с рыбой? Можно ли на нем будет порыбачить этой зимой?

Осторожно, ил!

К «пересохшему» пруду сейчас устремляются пермяки – дети и взрослые. Кто-то просто из любопытства. Иные – поискать утерянные пляжниками вещи, украшения. А то и поймать чуть ли не голыми руками рыбку в обмелевших заводях.

Ходить по илу смертельно опасно - он может засосать как болото.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но спасатели и экологи предупреждают, что бродить по дну обезвоженного водоема и собирать рыбу на отмелях - небезопасно.

По дну пересохшего пруда разгуливают копатели с миноискателями.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Двухметровый ил способен засосать как болото, на него нельзя выходить, - предупреждает начальник поисково-спасательного отряда Пермской городской службы спасения Григорий Тищенко. – На обмелевший пруд лучше не ходить поодиночке, нельзя отпускать туда одних детей. Если вы увидели, что кто-то завяз в иле, - немедленно позвоните по «112», попробуйте протянуть к завязшему длинную ветку, веревку, но сами к нему не приближайтесь. И помните, что возле плотины по-прежнему стоит вода глубиной до 4 метров.

Копатели помимо всего прочего собирают пробки и железяки, чтобы их убрать из пруда.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Рыбу из Мотовилихинского пруда вообще в пищу употреблять не рекомендуется, а тем более – подобранную на мели, снулую, - говорит заведующий кафедрой зоологии позвоночных и экологии ПГУ, кандидат биологических наук Михаил Бакланов. - Пруд – водоем закрытый, и в нем годами накапливаются вредные вещества.

Самые ценные находки копателей пока - россыпь обычной мелочи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зачем нужно чистить пруд?

- Дно любого пруда со временем заиливается, это естественный процесс, - говорит Михаил Бакланов. - Но в Мотовилихинском пруду этот процесс шел быстрее обычного: по берегам речки Большая Мотовилиха, которая в него впадает, строятся коттеджи, для этого роют котлованы, почва размывается, сползает в реку, а оттуда – в пруд.

На берегах речки, впадающей в пруд, вовсю строятся многоэтажные коттеджи.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Быстрое заиливание пруда стало проблемой: в нем нарушается экологическое равновесие, быстро стала снижаться численность рыб, моллюсков, растений, которые «отвечали» за очистку воды в водоеме. Он начинает источать зловоние. Купаться в нем становится из-за ила и опасно, и неприятно.

- В этот раз решено производить работы, когда

Часть рыбы перезимует в речке Большая Мотовилиха, куда она поднялась после спуска воды.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ил подмерзнет, начиная с ноября и в течение всей зимы, а до этого с берегов предстоит убрать мусор, - говорит заместитель начальника городского управления по экологии и природопользованию администрации Перми Лев Третьяков. - В 2000 году пруд спускали и чистили летом. Но экскаватор постоянно вяз в отложениях ила и в конце концов в нем утонул – его еле достали. Почистить водоем как следует тогда не удалось. Сейчас на очистку Мотовилихинского пруда выделили из федерального бюджета 13 миллионов рублей - финансирование утвердили в федеральном агентстве водных ресурсов. Проект по очистке пруда предполагает также углубление русел рек Большая и Малая Мотовилиха, воды которых впадают в этот водоем.

Впадающие в пруд речки быстро проделали в двухметровом иле целые каньоны.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни краевое минприроды объявит конкурс по подбору подрядчика. По проекту, он должен приступить к работам 1 ноября.

- Сейчас уровень воды в пруду понизили на 2 метра, к середине ноября понизим еще на метр, - объяснил Лев Третьяков. – Затем подрядчики прокопают на дне пруда канавы для стока оставшейся воды. И начнут вывозить ил на специально отведенное место за городом. После очистки пруд должен «задышать».

Не пострадает ли рыба?

Мотовилихинский пруд – излюбленное место рыбаков. Многие из них занимались модной в последнее время рыбалкой – по принципу «поймал - сфотографировался - отпустил». Рыба при такой ловле не страдает.

Флора и фауна пруда должны "ожить", после того как его почистят и он "задышит".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь пермских рыбаков волнует вопрос: а что станет с рыбкой, которая водилась в пруду? После того, как в нем сбросили воду?

- Частично рыба, конечно, погибнет, но большая часть перезимует в оставшемся водоеме возле плотины и в водах двух речек, которые впадают в пруд, - говорит Михаил Бакланов. – Но затем численность рыб не только быстро восстановится, но и резко увеличится. Именно так было в начале 2000 годов после чистки пруда. Тогда в нем стало много пескарей, верховок, гольцов, которых теперь почти не встретишь. Прижились и выпушенные в пруд карпы. Да и окуней, и плотвы стало больше. Но затем из-за заиливания рыбы становилось все меньше и меньше.

Канал в Райском саду тоже обмелел.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По мнению пермского эколога-ученого, после чистки пруда стоит усилить контроль за соблюдением режима водоохраной зоны в районе речек Большая и Малая Мотовилиха - штрафовать нарушителей, которые роют котлованы, иначе пруд снова быстро заилится.