В Прикамье закончились поиски пропавшего 11 дней назад мужчины

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-20T13:17:11+03:00

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В Пермском крае нашли пропавшего Анатолия Ш. 60-летний мужчина ушел из дома в Кунгуре 9 июня 2019 года и больше на связь не выходил. Родственники забили тревогу, обратились в полицию и к волонтерам. В поисковом отряде «Регион59» отметили, что мужчина мог поехать в село Сабарка Суксунского района Пермского края.

Мужчину искали 11 дней. В четверг, 20 июня, в поисковом отряде "Регион59" сообщили о том, что мужчина найден.

- Анатолий Ш.Найден! Жив! Просьба снять репосты. Благодарим всех за помощь! - написали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что волонтеры собирают людей на поиски 77-летней пенсионерки. В микрорайоне Крохалева 9 июня пропала 77-летняя Назиля Фуфачёва. Женщина вышла из дома и не вернулась. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина может страдать потерей памяти.

ИСТОЧНИК KP.RU