В центре Перми появится новый спорткомплекс с бассейном

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-24T09:17:42+03:00

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К 2020 году на перекрестке улиц Революции и Комсомольский проспект появится новый корпус гимназии №9 и спорткомплекс с бассейном.

Он расположится на месте гаражей краевой полиции. Об этом сообщил Дмитрий Самойлов в своем в Instagram-аккаунте.

- На другой стороне от ЖК "Гулливер" рассматриваем возможность создания двух кластеров. Первый - образовательный, учитывая, что освобождается земельный участок от гаражей ГУВД, и мы можем начинать проектировать и строить новый корпус для школы N 9. Второй - спортивный, и предпроектные работы уже начались, - отметил мэр города.

Также в планах властей строительство детского сада на 160 мест на территории ЖК «Гулливер». Сад будет предусмотрен для детей ясельного возраста. В нем будет размещаться 6 групп.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Кировском районе Перми отреставрируют деревянные дачи Мешкова и Синакевича.

ИСТОЧНИК KP.RU