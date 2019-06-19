2019-06-19T11:27:14+03:00
Общество

В Кировском районе Перми отреставрируют деревянные дачи Мешкова и Синакевича

Об этом сообщили Дмитрий Самойлов в Instagram
Лилия Абибулаева
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Фото: Instagram Дмитрия СамойловаФото: Instagram Дмитрия Самойлова
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Глава города совершил рабочую поездку в Кировский район. Дмитрий Самойлов посетил микрорайон Старые Водники, где в 19-20 веках находились дачи самых богатых людей Перми. Мэр отметил, что дома находятся в плачевном состоянии и срочно нуждаются в ремонте. Деревянные дачи купца Александра Синакевича и мецената Николая Мешкова - признанные объекты культурного наследия - разрушаются от старости.

Также Дмитрий Самойлов подчеркнул, что необходимо будет решить вопрос о дальнейшем использовании зданий.

- Однозначно идем в реставрацию объектов культурного наследия – дачи купца Синакевича и дачи Мешкова. Параллельно с разработкой проекта нужно определиться, как их дальше использовать, возможно, как часть музея или как музей-усадьбу, - написал мэр Перми в соцсетях.

Напомни, ранее мы писали о том, что в Кировском районе Перми появится новая обустроенная набережная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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