На севере Прикамья погиб 50-летний пассажир автомобиля «Ока»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-22T10:33:48+03:00

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Смертельная авария произошла вчера вечером, 21 июня, под Березниками – там вылетела в кювет малолитражка «Ока». Один пассажир погиб, другой получил травмы.

- ДТП со смертельным исходом произошло вчера в 20.40 в Березниковском районе, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, на 41 километре автодороги Усолье – деревня Сороковая водитель автомобиля «Ока» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет. В результате 50-летний пассажир скончался на месте происшествия. Еще одного пострадавшего, 39-летнего пассажира, на «скорой» увезли в больницу, но его травмы оказались не слишком серьезными, и назначили амбулаторное лечение. У водителя транспортного средства установлено алкогольное опьянение.

По факту смертельной аварии возбуждено уголовное дело - у водителя «Оки» было зафиксировано алкогольное опьянение.

Также «КП» писала о том, что сегодня ночью на Восточном обходе Перми произошла смертельная авария. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением, и машина на полной скорости врезалась в препятствие. Как сообщают очевидцы в соцсетях, иномарку искорежило - буквально намотало на столб.

ИСТОЧНИК KP.RU