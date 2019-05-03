2019-05-03T13:08:49+03:00
Общество

В Перми обсуждают видео с висящими на перилах балкона многоэтажки подростками

На нем видно, как парень держит за руку девушку, повисшую на уровне третьего этажа [видео]
Андрей МАТЛИН
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Фото: кард видео со страницы ВК группы "ЧП Происшествия Пермь".Фото: кард видео со страницы ВК группы "ЧП Происшествия Пермь".
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«Куда смотрят родители! Какая безответственность!» - такими репликами награждают пользователи пермских соцсетей подростков, которые устроили опасное для жизни цирковое шоу на перилах балкона на третьем этаже.

Это видео выложил один из пользователей страницы ВКонтакте группы «ЧП Чрезвычайное происшествие Пермь».

На видеозаписи видно, как на балконе многоэтажного здания стоят два парня. Один из них спускает с балкона девушку, которая висит, держа его за руку. Поболтав в воздухе ногами, она с трудом забирается обратно на балкон.

Кто-то из пользователей соцсетей оправдывает опасный поступок детей тем, что в этом возрасте в крови играет адреналин и хочется самовыразиться. Другие призывают наказать родителей, которые плохо смотрят за своими детьми. Но все сходятся во мнении, что проделывать подобные трюки безответственно и чрезвычайно опасно.

В Перми дети устроили опасный трюк на балконе третьего этажа. Видео: «ЧП Происшествия Пермь»..

ИСТОЧНИК KP.RU

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