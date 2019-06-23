2019-06-23T19:07:31+03:00
Общество

Отключения воды в Перми с 24 по 26 июня: без воды останутся девять домов

Рассказываем, какие дома отключат от водоснабжения в июне в начале следующей недели
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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В начале следующей недели в некоторых домах отключат водоснабжение. Публикуем график отключения воды с 24 по 26 июня в Перми 2019.

24 июня с 9.00 до 25 июня 9.00 воды не будет в домах по адресам:

- Улица Маршала Рыбалко, 107,109.

Из-за ремонтных работ по улице Таборская, 22а, воды не будет 26 мая с 9.30 до 19.30 в домах по адресам:

- Улица Академика Курчатова, 1, 5, 7

- Кояновская, 10, 6

- Таборская, 22, 22А

Ранее мы рассказывали о том, что город Александровск Пермского края остался без газа из-за аварии. С утра 22 июня в соцсетях местные жители стали возмущаться, что газа нет, а никаких объявлений об отключениях не было. Позже выяснилось, что на улице Чернышевского автомобиль врезался в газовый распределитель, из-за чего без "голубого топлива" остался почти весь город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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