2019-06-22T13:58:53+03:00
Происшествия

«Кипятильники дождались своего часа!» В Прикамье целый город остался без газа из-за заурядной дорожной аварии

Без голубого топлива остались 4 тысячи квартир
Андрей МАТЛИН
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Почти все центральные районы этого города остались без газа из-за ДТП. Фото: сайт администрации Александровска.Почти все центральные районы этого города остались без газа из-за ДТП. Фото: сайт администрации Александровска.
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Ранним субботним утром соцсети города Александровск, расположенного в Пермском крае, запестрели недоуменными сообщениями.

- Ну, сколько можно без предупреждения отключать то воду, то вот теперь газ, - писали возмущенные жители. – У нас ведь маленькие дети.

- Да у нас на всей улице Чернышевского нет газа!

- И у нас на Горького

- И на Ленина тоже…

Как выяснилось в ходе этих диалогов, газоснабжение осталось лишь в двух небольших микрорайонах Александровска. В других – газ пропал и в многоэтажках, и в частных домах.

Чуть позже кто-то из пользователей соцсети сообщил: на улице Чернышевского машина снесла газовый распределитель, вот газ и пропал.

Это сообщение подтвердили и городские власти.

- Произошла авария на газопроводе, сегодня ночью автомобиль врезался в распределительную газовую колонку на улице Чернышевского, - появилось разъяснение на местном портале valekse.ru.

Злополучную газовую колонку огородили ленточками. Фото: портал Valekse.ru

Злополучную газовую колонку огородили ленточками. Фото: портал Valekse.ru

Из-за этой дорожной аварии в результате утечки газа упало давление во всем газопроводе, и газовики приняли решение его отключить.

Далее последовало разъяснение Минэнерго России – федеральные новостные агентства запросили у этого министерства ответ, почему в целом городе пропал газ, и без газоснабжения остались почти 4 тысячи абонентов.

«Нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 миллиметров, - ответили, например, в министерстве агентству «Интерфакс». - Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Пермь". ДТП произошло в 3:26 по московскому времени, спустя час было прекращено газоснабжение абонентов Александровска. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы».

Как объяснили в администрации Александровского городского округа, пустить газ четырем тысячам абонентов газовики обещали, ориентировочно, к 8 утра в воскресенье.

- Достаем электрочайники, мультиварки, микроволновки и не впадаем в депрессию, - стали успокаивать друг друга в соцсетях жители Александровска. – Кипятильники дождались своего часа!

ИСТОЧНИК KP.RU

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