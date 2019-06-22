«Кипятильники дождались своего часа!» В Прикамье целый город остался без газа из-за заурядной дорожной аварии

Ранним субботним утром соцсети города Александровск, расположенного в Пермском крае, запестрели недоуменными сообщениями.

- Ну, сколько можно без предупреждения отключать то воду, то вот теперь газ, - писали возмущенные жители. – У нас ведь маленькие дети.

- Да у нас на всей улице Чернышевского нет газа!

- И у нас на Горького…

- И на Ленина тоже…

Как выяснилось в ходе этих диалогов, газоснабжение осталось лишь в двух небольших микрорайонах Александровска. В других – газ пропал и в многоэтажках, и в частных домах.

Чуть позже кто-то из пользователей соцсети сообщил: на улице Чернышевского машина снесла газовый распределитель, вот газ и пропал.

Это сообщение подтвердили и городские власти.

- Произошла авария на газопроводе, сегодня ночью автомобиль врезался в распределительную газовую колонку на улице Чернышевского, - появилось разъяснение на местном портале valekse.ru.

Злополучную газовую колонку огородили ленточками. Фото: портал Valekse.ru

Из-за этой дорожной аварии в результате утечки газа упало давление во всем газопроводе, и газовики приняли решение его отключить.

Далее последовало разъяснение Минэнерго России – федеральные новостные агентства запросили у этого министерства ответ, почему в целом городе пропал газ, и без газоснабжения остались почти 4 тысячи абонентов.

«Нарушена целостность надземного стального газопровода низкого давления диаметром 150 миллиметров, - ответили, например, в министерстве агентству «Интерфакс». - Газопровод принадлежит и обслуживается АО "Газпром газораспределение Пермь". ДТП произошло в 3:26 по московскому времени, спустя час было прекращено газоснабжение абонентов Александровска. Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы».

Как объяснили в администрации Александровского городского округа, пустить газ четырем тысячам абонентов газовики обещали, ориентировочно, к 8 утра в воскресенье.

- Достаем электрочайники, мультиварки, микроволновки и не впадаем в депрессию, - стали успокаивать друг друга в соцсетях жители Александровска. – Кипятильники дождались своего часа!