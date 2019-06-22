2019-06-22T12:46:56+03:00
Происшествия

В Перми потерявшегося 5-летнего мальчика передали маме

В полиции будут выяснять, почему он потерялся
Андрей МАТЛИН
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Мама Рустама нашлась. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.Мама Рустама нашлась. Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.
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Как мы уже писали, вчера в одиннадцать часов вечера одна из жительниц Перми обнаружила на автобусной остановке «Улица Целинная», в микрорайоне Вышка 2, одинокого маленького мальчика. Несмотря на вечерний холод, он был в легкой футболке и шортах.

Мальчик смог только сказать, что его зовут Рустам, ему 5 лет и что он разыскивает маму.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отвезли маленького найденыша в приют «Радуга». И сообщили об этом случае в полицию.

Как сообщили волонтеры, сегодня днем удалось разыскать маму потерявшегося мальчика, и его передали ей.

- Сотрудники полиции Мотовилихинского района проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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