В Перми потерявшегося 5-летнего мальчика передали маме
Как мы уже писали, вчера в одиннадцать часов вечера одна из жительниц Перми обнаружила на автобусной остановке «Улица Целинная», в микрорайоне Вышка 2, одинокого маленького мальчика. Несмотря на вечерний холод, он был в легкой футболке и шортах.
Мальчик смог только сказать, что его зовут Рустам, ему 5 лет и что он разыскивает маму.
Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой отвезли маленького найденыша в приют «Радуга». И сообщили об этом случае в полицию.
Как сообщили волонтеры, сегодня днем удалось разыскать маму потерявшегося мальчика, и его передали ей.
- Сотрудники полиции Мотовилихинского района проведут проверку, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU