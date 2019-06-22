«Машину искорежило о столб». В жутком ДТП в Перми погибли двое мужчин и одна женщина
Сегодня ночью на Восточном обходе Перми произошла смертельная авария. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и машина на полной скорости врезалась в препятствие. Как сообщают очевидцы в соцсетях, иномарку искорежило - буквально намотало на столб.
Подоспевшим спасателям ГРО №12 пришлось разрезать смятый метал газосварочным специнструментом.
Из салона извлекли три бездыханных тела – двух мужчин и женщины.
- Сообщение о наезде транспортного средства на препятствие на автодороге Старцева-Ива на Восточном обходе в Мотовилихинском районе Перми поступило 00.40 ночи, - сообщили в ГУ МЧС Пермскому краю. - Для оказания помощи оперативным службам от МЧС привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Сотрудники ГИБДД сейчас выясняют причины и все обстоятельства смертельной аварии.
Погибшей женщине было 38 лет, мужчинам – 47 лет и 21 год.
ИСТОЧНИК KP.RU