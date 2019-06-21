2019-06-21T12:13:18+03:00
Происшествия

В Перми легковушка сбила 22-летнюю девушку

ЧП произошло в Индустриальном районе Перми
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Индустриальном районе Перми 20 июня произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. ДТП произошло вечером в четверг 20 июня.

Легковой автомобиль допустил наезд на 22-летнюю девушку. Пострадавшая получила травмы. Ей назначили амбулаторное лечение по месту жительства.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в страшной аварии под Краснокамском пострадали 4 человека. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, 52-летний управляя автомобилем КамАЗ, двигаясь в сторону Нытва, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, который от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер».Водителя отечественной легковушки отправили в больницу, остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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