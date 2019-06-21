В страшной аварии под Краснокамском пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-21T10:29:23+03:00

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Страшная авария, в которой чудом все остались живы, произошла днем в четверг, 20 июня. На трассе на подъезде к Краснокамску столкнулись «Лада» и КамАЗ.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации, 52-летний управляя автомобилем КамАЗ, двигаясь в сторону Нытва, по предварительным данным, не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2114, который от удара отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Фольксваген Транспортер».

Пострадал водитель «Лады» и трое пассажиров «Фольксваген Транспортер». Водителя отечественной легковушки отправили в больницу, остальным пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Прибыв на место аварии, сотрудники Госавтоинспекции организовали реверсивное движение с последующим восстановлением транспортного потока в оба направления.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU