Из-за запаха краски в Перми закрыли рекламный цех

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-21T11:29:55+03:00

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Роспотребнадзор по Пермскому краю выявил нарушения в деятельности рекламного цеха в Мотовилихинском районе Перми.

Организация располагалась в подвале одного из многоквартирных домов. Жильцы здания пожаловались на постоянный запах краски, из-за которого у людей очень сильно болела голова.

Согласно результатам проверки, выявленные нарушения представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Районный суд признал предпринимателя, организовавшего деятельность рекламного цеха, виновным в совершении административного правонарушения, и назначил наказание в виде приостановления деятельности на 60 суток. Приставы опечатали двери и будут следить за сохранностью пломб.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчину осудили за неуплату алиментов. Мужчина ранее уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности за невыплату алиментов, однако продолжал уклоняться от выплаты денег на содержание своих двух несовершеннолетних детей

ИСТОЧНИК KP.RU