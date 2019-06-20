2019-06-20T20:02:21+03:00
Происшествия

«Пожалел денег ребенку – сел в тюрьму». В Прикамье мужчину осудили за неуплату алиментов

Он задолжал более 130 тысяч рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Изменить размер текста:

Житель Кудымкара отправится в колонию за уклонение от уплаты алиментов. Кудымкарский городской суд признал его виновным в уголовном преступлении, предусмотренном статьей 157 УК РФ – «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно».

- Мужчина ранее уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности за невыплату алиментов, однако продолжал уклоняться от выплаты денег на содержание своих двух несовершеннолетних детей, - рассказали в Кудымкарской городской прокуратуре.

При этом мужчина работал и мог помогать детям. Но выплачивал только символические суммы – тысячу рублей в 2018 году и пять тысяч рублей в 2019 году. А общая задолженность по обязательным платежам составила более 131 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил алиментщика к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Количество миллиардеров в Прикамье выросло в два раза
Москва перенимает опыт Пермского края по цифровизации здравоохранения
ВТБ предлагает ипотечным заемщикам онлайн-заказ оценки квартир
Три автомобиля столкнулись на трассе в Прикамье
В Перми 22 июня пройдет акция «Свеча памяти»
С сентября пермяки смогут летать в Прагу прямым рейсом
Житель Кудымкара отправится за решетку за долг по алиментам
В Прикамье закончились поиски пропавшего 11 дней назад мужчины
В Краснокамске мужчина украл у знакомой украшения на 210 тысяч рублей
В Прикамье почти 100 человек написали ЕГЭ на 100 баллов
Пермских выпускников пригласили на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге
В Прикамье подростки украли у 78-летней пенсионерки мотоцикл
«Адаптация школьников к учебному процессу. Роль семьи» В Перми пройдет онлайн-лекция для родителей
На фестивале «Seasons в Хохловке» выступит группа «Дельфин»
Пермякам рассказали, из каких родников нельзя пить воду
В Перми за день произошло два ДТП с машинами «скорой»
В Перми откроется «Лето Парк»
Пермяков с «медвежьими» фамилиями пустят в зоопарк по детскому билету
В Прикамье 20-летняя девушка без прав угнала машину и попала в ДТП
В Прикамье наказали директора сельской школы за «дробление» закупок