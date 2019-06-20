«Пожалел денег ребенку – сел в тюрьму». В Прикамье мужчину осудили за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 20:02 2019-06-20T20:02:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Кудымкара отправится в колонию за уклонение от уплаты алиментов. Кудымкарский городской суд признал его виновным в уголовном преступлении, предусмотренном статьей 157 УК РФ – «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, если это деяние совершено неоднократно».

- Мужчина ранее уже привлекался и к административной, и к уголовной ответственности за невыплату алиментов, однако продолжал уклоняться от выплаты денег на содержание своих двух несовершеннолетних детей, - рассказали в Кудымкарской городской прокуратуре.

При этом мужчина работал и мог помогать детям. Но выплачивал только символические суммы – тысячу рублей в 2018 году и пять тысяч рублей в 2019 году. А общая задолженность по обязательным платежам составила более 131 тысяч рублей.

В итоге суд приговорил алиментщика к шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU