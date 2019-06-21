В Прикамье пациент больницы напал с ножом на соседа по палате

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-21T10:10:42+03:00

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В отдел Оханского района полиции обратилась сотрудница местной больницы. Женщина рассказала, что один из пациентов напал на другого с ножом. Мужчина украл у пострадавшего деньги и скрылся.

Сотрудники полиции задержали нападавшего по горячим следам.

В ходе следствия полицейские установили, что два пациента больницы выпивали вместе в своей палате. Вскоре алкоголь закончился. 40-летний мужчина потребовал у собутыльника деньги на покупку еще одной порции, но получил отказ. Тогда злоумышленник достал нож и напал на соседа по палате, выхватил у потерпевшего из кармана деньги и скрылся.

В настоящее время следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подростки украли у 78-летней пенсионерки мотоцикл. Также несоврешеннолетние преступники прихватили углошлифовальную машинку. По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU