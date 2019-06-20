В Прикамье подростки украли у 78-летней пенсионерки мотоцикл

СЕГОДНЯ 12:02 2019-06-20T12:02:35+03:00

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На участок 78-летней жительницы Чердыни забрались воры. Они проникли в сарай пенсионерки и похитили оттуда мотоцикл и углошлифовальную машинку. Украденное злоумышленникми спрятали в надворной постройке в поселке Рябинино.

Полицейские быстро вычислили злоумышленников. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителя. Похищенное имущество было возвращено законной владелице.

Пенсионерка поблагодарила стражей порядка за оперативную работу.

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье наказали директора сельской школы за «дробление» закупок. ДЖенщина заключила шесть контрактов на закупку продуктов питания для общеобразовательного учреждения на общую сумму 1.5 миллиона рублей. Ординская прокуратура обнаружила нарушение в деятельности директора.

ИСТОЧНИК KP.RU