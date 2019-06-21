В лобовом столкновении на трассе в Прикамье погибли два человека

СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-21T07:50:32+03:00

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Рано утром в пятницу, 21 июня, на трассе Уинское-Деменево произошло лобовое столкновение, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, по предварительной информации 62-летний водитель иномарки «Санг Йонг» выехал на «встьречку» и врезался в КамАЗ. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легковыушки.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за столкновения большегрузов образовалась огромная пробка. четверг, 20 июня, в социальных сетях появилось видео последствия столкновения КамАЗа и ГАЗели недалеко от Закамска. Местные жители сообщили, что в Кировском районе в четверг столкнулись два большегруза. По предварительной информации, КамАз въехал в ГАЗель, от чего автомобиль буквально раскрошился.Около места аварии образовалась огромная пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU