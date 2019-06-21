В Перми из-за столкновения большегрузов образовалась огромная пробка

СЕГОДНЯ 06:39 2019-06-21T06:39:07+03:00

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В четверг, 20 июня, в социальных сетях появилось видео последствия столкновения КамАЗа и ГАЗели недалеко от Закамска.

Местные жители сообщили, что в Кировском районе в четверг столкнулись два большегруза. По предварительной информации, КамАз въехал в ГАЗель, от чего автомобиль буквально раскрошился.

chp_59 ДТП с большегрузами в Перми

Из-за ДТП одна полоса дороги оказалась полностью перекрыта, автомобилистам пришлось снижать скорость и объезжать аварию по соседней полосе. Около места аварии образовалась огромная пробка.

Напомним, ранее мы писали о том, что три автомобиля столкнулись на трассе в Прикамье.Днем 20 июня на объездной дороге Краснокамска произошло массовое ДТП, в результате которого несколько человек пострадали.Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, на место выехали сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства происшествия. В ведомстве подтвердили, что в аварии есть пострадавшие. Количество на данный момент уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU