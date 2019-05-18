Появились прямые рейсы из Перми на Кипр

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-18T09:26:57+03:00

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Возможности для пермяков провести отпуск за границей расширились. Теперь появились прямые рейсы из пермского аэропорта «Пермь» на остров Кипр - в город Ларнаку.

Самолеты «Боинг-737» авиакомпании «Россия» будут летать на Кипр с 3 июня по 23 октября по два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составляет четыре с половиной часа. Это чартерные рейсы туроператора «Библио-Глобус».

Напомним, из Перми этим летом можно напрямую слетать в Болгарию, Тунис, Турцию и остров Крит, а также грузинские Батуми и Тбилиси.

Полеты в Грузию организует авиакомпания «Победа» - и в Батуми, и в Тбилиси самолеты будут летать три раза в неделю. На болгарский курорт Бургас полеты будет выполнять авиакомпания Azur Air на самолетах Boeing 757. Полеты будут проходить раз в 11 дней с 8 июня по 21 сентября.

В тунисский аэропорт Энфиду будут летать самолеты двух авиакомпаний Royal Flight и Azur Air. Полеты будут проходить с 25 мая по 15 октября.

В турецкую Анталью чартерные рейсы организуют авиакомпании «Россия», Nordwind Airlines, Red Wings, «Икар», Royal Flight и Azur Air. А в Даламан - авиакомпания Nordwind Airlines.

В Грецию, на остров Крит, также летают самолеты Nordwind Airlines.

ИСТОЧНИК KP.RU