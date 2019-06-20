В Прикамье наказали директора сельской школы за «дробление» закупок
Директора Красноясыльской общеобразовательной школы осудили за «дробление» покупок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Женщина заключила шесть контрактов на закупку продуктов питания для общеобразовательного учреждения на общую сумму 1.5 миллиона рублей. Ординская прокуратура обнаружила нарушение в деятельности директора.
- Договоры заключены без проведения конкурсных процедур. При этом указанные контракты по своей сути образуют одну сделку, в связи с чем, правовые основания для заключения муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур отсутствуют, - сообщили в ведомстве.
В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье владелец досугового центра незаконно начислял себе премии.
ИСТОЧНИК KP.RU