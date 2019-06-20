2019-06-20T08:57:10+03:00
Происшествия

В Прикамье наказали директора сельской школы за «дробление» закупок

Женщина заключила 6 контрактов на 1,5 миллиона рублей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Директора Красноясыльской общеобразовательной школы осудили за «дробление» покупок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Женщина заключила шесть контрактов на закупку продуктов питания для общеобразовательного учреждения на общую сумму 1.5 миллиона рублей. Ординская прокуратура обнаружила нарушение в деятельности директора.

- Договоры заключены без проведения конкурсных процедур. При этом указанные контракты по своей сути образуют одну сделку, в связи с чем, правовые основания для заключения муниципальных контрактов без проведения конкурсных процедур отсутствуют, - сообщили в ведомстве.

В отношении директора школы возбуждено дело об административном правонарушении. Женщине назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье владелец досугового центра незаконно начислял себе премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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