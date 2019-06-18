В Прикамье владелец досугового центра незаконно начислял себе премии

СЕГОДНЯ 07:34 2019-06-18T07:34:17+03:00

Всего он присвоил 211 тысяч рублей

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Жителя Красновишерска осудят за присвоение бюджетных средств. Следствием установлено, что 36-летний начальник Муниципального бюджетного учреждения «Центр организации досуга» в течение нескольких лет похищал бюджетные деньги. Сумма ущерба составила 211 тысяч рублей. Мужчина присваивал деньги необоснованно начисляя себе премию.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и его материалы направлены в суд, рассказали в Следственном комитете по Пермскому краю. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье осудят бывших сотрудниц налоговой службы за присвоение более миллиона рублей. Следствие установило, что сотрудницы Межрайонной ИФНС № 6 по Пермскому краю превысили должностные полномочия и нанесли материальный ущерб государству. Незаконной деятельностью злоумышленницы занимались в течение 9 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU