«Было два громких хлопка». В Перми ночью сгорела машина

СЕГОДНЯ 08:11 2019-06-20T08:11:22+03:00

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Жителей микрорайона Перковый ночью 20 июня было не уснуть. Пермяков разбудили громкие хлопки и сильное пламя. Когда жильцы выглянули в окно, оказалось, что горит машина. Пламя было настолько сильным, что досталось и машинам, которые стояли рядом.

Очевидцы сообщили, что первый хлопок прозвучал около 2:00. Дальше сработала сигнализация. На место быстро приехали пожарные и оперативно справились с пожаром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/715628" frameborder="0"></iframe> В Перми на Парковом сгорел автомобиль.

Местные жители отметили, несмотря на то, что сирены было слышно на весь двор, ни владельцы пострадавшей машины, ни соседних не вышли.

Во время ЧП пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Прикамья хотел сжечь мусор, а случайно сжег дом. В Пермском крае местный житель целый день топил печь в доме, в результате утроил пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU