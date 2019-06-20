Житель Прикамья хотел сжечь мусор, а случайно сжег дом

СЕГОДНЯ 06:58 2019-06-20T07:00:02+03:00

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В Пермском крае местный житель целый день топил печь в доме, в результате утроил пожар. Сообщение о возгорании поступило в ночь на 19 июня. Мужчина сообщил о том, что горит жилой дом в деревне Осляна Краскокамского городского округа. Позже оказалось, что пожарных вызвал сам хозяин дома. Мужчина сообщил, что проснулся ночью от странного треска, когда вышел посмотреть, что случилось, то почти весь дом был в огне.

Пожарные незамедлительно выехали на место. Дом спасти не удалось, но огнеборцы не допустили, чтобы пламя перекинулось на соседний участок.

Причину пожара установили очень быстро - нарушение правил использования печи. Хозяин знал, что печь уже старая и пользоваться ей опасно, но целый день сжигал в ней мусор и доски. В результате произошло возгорание межпотолочного перекрытия в месте прохождения трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU