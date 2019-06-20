2019-06-20T07:00:02+03:00
Происшествия

Житель Прикамья хотел сжечь мусор, а случайно сжег дом

Мужчина целый день топил печь
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Пермском крае местный житель целый день топил печь в доме, в результате утроил пожар. Сообщение о возгорании поступило в ночь на 19 июня. Мужчина сообщил о том, что горит жилой дом в деревне Осляна Краскокамского городского округа. Позже оказалось, что пожарных вызвал сам хозяин дома. Мужчина сообщил, что проснулся ночью от странного треска, когда вышел посмотреть, что случилось, то почти весь дом был в огне.

Пожарные незамедлительно выехали на место. Дом спасти не удалось, но огнеборцы не допустили, чтобы пламя перекинулось на соседний участок.

Причину пожара установили очень быстро - нарушение правил использования печи. Хозяин знал, что печь уже старая и пользоваться ей опасно, но целый день сжигал в ней мусор и доски. В результате произошло возгорание межпотолочного перекрытия в месте прохождения трубы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми откроется «Лето Парк»
Пермяков с «медвежьими» фамилиями пустят в зоопарк по детскому билету
В Прикамье 20-летняя девушка без прав угнала машину и попала в ДТП
В Прикамье наказали директора сельской школы за «дробление» закупок
«Было два громких хлопка». В Перми ночью сгорела машина
В Прикамье мужчина жестоко избил свою сожительницу
Самолет с гражданами Франции экстренно сел на границе Прикамья и Башкирии
В Перми осудили банду наркодилеров
В Прикамье мотоциклист на скорости вылетел в кювет
Следователи проверяют информацию о том, что полицейский избил пермяка
В Перми у нового автобуса Volgabus отпала дверь
«Квартира оказалась на 8 метров меньше». Жительница Прикамья «наказала» застройщика на 600 тысяч рублей
«Похож на крокодила». Пермяк снял на камеру странное существо из Мотовилихинского пруда
«Долгожданная новость». В Прикамье пропавших людей будут разыскивать с помощью квадрокоптера
Пермская актриса Катерина Шпица начала аукцион платьев с красных дорожек и выставила первый лот
За полгода доступность услуги по вывозу мусора в Прикамье повысилась в 1,5 раза
В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
В выходные на пермской набережной выступят дрессированные собаки
В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин
В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом
Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака