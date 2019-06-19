«Забились в угол от страха». На пожаре в Прикамье двое детей получили ожоги

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-19T12:01:09+03:00

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Спички детям не игрушка! Однако не редки случаи, когда дети находят горючие вещества и начинают с ними играть. Подобная история в Пермском крае едва не закончилась трагедией.

Во вторник, 18 июня, в Пермском крае произошел пожар. Двое детей: 4-летний мальчик и 3-летняя девочка - играли в сарае около дома. Мать время от времени поглядывала за малышами в окно. В какой-то момент женщина увидела дым из дверей сарая. Кинувшись на спасение детей, она увидела, что горит матрас, а малыши забились в угол от страха.

Матрас родители потушили самостоятельно. Дети получили серьезные травмы. С ожогами 30 и 20 процентов тела их отправили в больницу.

В ГУ МЧС предупреждают:

- За оставление детей в опасности, неисполнение родителями (или иными законными представителями несовершеннолетних) обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная и админимтративная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU