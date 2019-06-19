2019-06-19T12:01:09+03:00
Происшествия

«Забились в угол от страха». На пожаре в Прикамье двое детей получили ожоги

Мальчик и девочка получили серьезные травмы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Спички детям не игрушка! Однако не редки случаи, когда дети находят горючие вещества и начинают с ними играть. Подобная история в Пермском крае едва не закончилась трагедией.

Во вторник, 18 июня, в Пермском крае произошел пожар. Двое детей: 4-летний мальчик и 3-летняя девочка - играли в сарае около дома. Мать время от времени поглядывала за малышами в окно. В какой-то момент женщина увидела дым из дверей сарая. Кинувшись на спасение детей, она увидела, что горит матрас, а малыши забились в угол от страха.

Матрас родители потушили самостоятельно. Дети получили серьезные травмы. С ожогами 30 и 20 процентов тела их отправили в больницу.

В ГУ МЧС предупреждают:

- За оставление детей в опасности, неисполнение родителями (или иными законными представителями несовершеннолетних) обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена уголовная и админимтративная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми забег «На одном дыхании» собрал 500 тысяч рублей на помощь тяжелобольным детям
В выходные на пермской набережной выступят дрессированные собаки
В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается грозы, туман и сильный ветер
В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин
В Прикамье пропал 60-летний мужчина со сломанным носом
Жители Прикамья могут поделиться лекарством от рака
В Кировском районе Перми отреставрируют деревянные дачи Мешкова и Синакевича
В Перми для строительства нового корпуса снесут отделение МСЧ №9
Жителя Прикамья приговорили к 2 годам колонии за кражу продуктов
В Закамске появится новая обустроенная набережная
В Прикамье должник прикинулся другим человеком, чтобы запутать приставов
В Перми на набережной Камы установят скульптуры из песка и сена
В Прикамье в ДТП пострадали 6 человек, 17-летний водитель - погиб
Жители Прикамья обеспокоены появлением лося в черте города
В Пермском крае с начала года на пожарах погибли 117 человек
«Пустячок, а приятно». В Прикамье семья сняла на видео распаковку подарка для новорожденного
В Левшино строят новый переход через железную дорогу
В Перми на комплексе политеха построят 25-метровый бассейн
В Прикамье перевернулась цистерна с нефтью
В рамках нацпроекта Пермский край получил 129 млн рублей на развитие центров компетенций
ВТБ Лизинг предлагает автомобили концерна Fiat Chrysler Automobiles на льготных условиях
В Перми женщину получила штраф за выгул собаки без поводка
В Прикамье мужчина избил приятеля кочергой
В Перми часть старого зоопарка может перейти в собственность РПЦ
Цены на квартиры от ПЗСП вырастут на 1%