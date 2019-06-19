2019-06-19T13:33:23+03:00
Звезды

Пермская актриса Катерина Шпица начала аукцион платьев с красных дорожек и выставила первый лот

Минимальная цена - 30 000 рублей
Лилия Абибулаева
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Фото из instagram @katerinashpitsаФото из instagram @katerinashpitsа
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Екатерина Шпица, известная пермская актриса, активно пользуется Instagram. Со своими подписчиками девушка делиться подробностями личной жизни и некоторыми рабочими моментами. Несколько дней назад Катерина сообщила новость, которая безумно обрадовала поклонниц звезды - актриса решила распродать платья с красных дорожек, а вырученные деньги отправить на благотворительность.

katerinashpitsakaterinashpitsa
Катерина Шпица распродает платья
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В среду, 19 июня, Катерина Шпица объявила о начале аукциона и выставила первый лот. Платья Екатерины подойдут девушкам ростом 160-165 см, размер XS, Русский 40, талия 60-61.

- Конкретное платье было сшито в Барселоне без единой примерки с помощью снятого с меня 3-D манекена, копия меня а- ля Венера Милосская живет у дизайнера Олега Панкина в мастерской. На подкладке этого платья есть вышивка моего имени и фамилии, платье и автограф в одном, - написала Екатерина.

Начальная стоимость платья -30000 рублей. Шаг - 500 рублей. Ставки звезда принимает в комментариях к последнем у посту до 10:00 20 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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