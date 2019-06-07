«Сшиты с любовью, надеты один раз». Катерина Шпица хочет распродать свои платья «с красных дорожек»

Катерина Шпица собирается переезжать на другую квартиру и в связи с этим провела ревизию своих вещей.

- В моем гардеробе собралась коллекция прекрасных платьев с красных дорожек, - написала она у себя в Инстаграм. - Они в идеальном состоянии, конечно, потому что были надеты один раз и сшиты с любовью...

Актриса предложила выпускницам приобрести у нее эти платья с помощью аукциона. А деньги за платья пообещала перевести в благотворительный фонд.

- Бонус к такой покупке - личная встреча со мной на примерке, - уточнила Катерина.

Поклонники актрисы активно поддержали идею.

katerinashpitsa Катерина Шпица в новом платье

«Замечательная идея!!! И размер у меня XS (40) и рост подходящий, и платье хочется!», «Хочу сделать супруге сюрприз. Размер и рост совпадает».

Хотя некоторые сожалели, что платья им будут не по размеру: «Как жаль, что вы такая худенькая!», «Мне тоже что ли купить, При размере 52 взять красоту размера 40, чтоб был дополнительный стимул похудеть».