В Перми закрыли правый поворот с Революции на Сибирскую

СЕГОДНЯ 12:41 2019-06-19T12:41:54+03:00

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С 19 на два дня закрыли правый поворот с улицы Революции на Сибирскую. На этом участке будут подключать водопровод. Также будут проводиться работы по устройству дождеприемных веток по улице Революции.

Место перекрытия огорожено соответствующими знаками.

Работы планируется завершить в течение двух дней. После этого подрядная организация ООО «Дортехинжиниринг» выполнит демонтаж старых коммуникаций и приступит к устройству дорожного полотна. Снова станет возможен правый поворот на улицу Сибирскую.

Напомним, ранее мы писали о том, что на две недели в Перми перекроют перекресток Екатерининской и Куйбышева. В течение 2 недель, с 20 июня по 2 июля, подрядчик заменит участок теплосети и ливневую канализацию на улице Екатериненской.18 июня ООО «Пермская сетевая компания» приступила к устранению дефекта на распределительном теплопроводе на улице Екатерининская. Для обновления изношенного участка теплопровода потребуется временное перекрытие одной полосы движения автотранспорта

ИСТОЧНИК KP.RU