На две недели в Перми перекроют перекресток Екатерининской и Куйбышева

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-18T13:56:13+03:00

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В течение 2 недель, с 20 июня по 2 июля, подрядчик заменит участок теплосети и ливневую канализацию на улице Екатериненской.

- 18 июня ООО «Пермская сетевая компания» приступила к устранению дефекта на распределительном теплопроводе на улице Екатерининская. Для обновления изношенного участка теплопровода потребуется временное перекрытие одной полосы движения автотранспорта, - сообщили в городской администрации.

Работы проводятся МКУ «Пермблагоустройство» в рамках реконструкции улицы Революции. 5 дней – с 20 по 24 июня – движение на перекрестке будет закрыто полностью.

В течение следующих 9 дней работы движение будет осуществляться по одной статье.

Чтобы снизить вероятность возникновения заторов была открыта по улице Пермской от Компроса до улицы Куйбышева в сторону улицы Попова.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на улице Встречной появится тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU