На две недели в Перми перекроют перекресток Екатерининской и Куйбышева
В течение 2 недель, с 20 июня по 2 июля, подрядчик заменит участок теплосети и ливневую канализацию на улице Екатериненской.
- 18 июня ООО «Пермская сетевая компания» приступила к устранению дефекта на распределительном теплопроводе на улице Екатерининская. Для обновления изношенного участка теплопровода потребуется временное перекрытие одной полосы движения автотранспорта, - сообщили в городской администрации.
Работы проводятся МКУ «Пермблагоустройство» в рамках реконструкции улицы Революции. 5 дней – с 20 по 24 июня – движение на перекрестке будет закрыто полностью.
В течение следующих 9 дней работы движение будет осуществляться по одной статье.
Чтобы снизить вероятность возникновения заторов была открыта по улице Пермской от Компроса до улицы Куйбышева в сторону улицы Попова.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на улице Встречной появится тротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU