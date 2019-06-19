В Прикамье под колесами поезда погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-19T12:20:57+03:00

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Во вторник, 18 июня, на железной дороге в Пермском крае произошло два несчастных случая. Поезд насмерть сбил двух мужчин. Машинист применили экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но было поздно, трагедии избежать не удалось.

В ночь на 18 июня на 1312 километре 2 пикета перегона «Бородулино – Верещагино» под колеса локомотива попал 27-летний местный житель.

Второе трагическое происшествие произошло в 4:30 на 1449 километре 2 пикета перегона «Бахаревка-Ферма». Там смертельные травмы получил 65-летний мужчина.

В Уральском следственном управлении на транспорте СК России проводится проверка по факту гибели мужчин. Устанавливаются все причины трагедии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП пострадали 6 человек, 17-летний водитель - погиб. Авария произошла ночью 19 июня

ИСТОЧНИК KP.RU