2019-06-19T08:54:57+03:00
Происшествия

В Прикамье в ДТП пострадали 6 человек, 17-летний водитель - погиб

Авария произошла ночью 19 июня
Лилия Абибулаева
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В Пермском крае ночью 19 июня произошла смертельная авария. В результате столкновения иномарки и отечественной легковушки погиб один человек.

Авария произошла на трассе Оса-Чернушка.

- По предварительной информации, на 93 км трассы 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Киа Спортридж". В результате ДТП водитель отечественного автомобиля погиб, шестеро пассажиров с различными травмами госпитализированы в больницу. Водителю иномарки назначено амбулаторное лечение, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства автоаварии. Устанавливается, каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье перевернулась цистерна с нефтью. Небольшую экологическую катастрофу могли наблюдать сегодня жители края, проезжая по трассе Пермь - Екатеринбург. Во вторник, 18 июня, на подъезде к Кунгуру опрокинулась фура с нефтью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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