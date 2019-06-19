Жителя Прикамья приговорили к 2 годам колонии за кражу продуктов

СЕГОДНЯ 10:10 2019-06-19T10:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае осудили местного жителя за кражу продуктов питания из магазина. В течение часа 29-летний житель Лысьвы умудрился совершить два ограбления.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина приходил в торговый павильон, брал продукты и уходил. Действуя по такой схеме, он ограбил два магазина.

Полицейским стало известно, что злоумышленника уже наказывали за подобное преступление. В первый раз мужчину приговорили к административной ответственности.

В этот раз грабитель отправится за решетку на 2 года и 7 месяцев. Также ему придутся заплатить штраф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали «голодного» грабителя. В Пермском крае задержали 19-летнего местного жителя за ограбление магазина. Молодой человек днем вошел в один из магазинов города и открыто похитил продукты с прилавка и скрылся.

ИСТОЧНИК KP.RU