Жителя Прикамья приговорили к 2 годам колонии за кражу продуктов
В Пермском крае осудили местного жителя за кражу продуктов питания из магазина. В течение часа 29-летний житель Лысьвы умудрился совершить два ограбления.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, мужчина приходил в торговый павильон, брал продукты и уходил. Действуя по такой схеме, он ограбил два магазина.
Полицейским стало известно, что злоумышленника уже наказывали за подобное преступление. В первый раз мужчину приговорили к административной ответственности.
В этот раз грабитель отправится за решетку на 2 года и 7 месяцев. Также ему придутся заплатить штраф.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали «голодного» грабителя. В Пермском крае задержали 19-летнего местного жителя за ограбление магазина. Молодой человек днем вошел в один из магазинов города и открыто похитил продукты с прилавка и скрылся.
ИСТОЧНИК KP.RU