В Прикамье задержали «голодного» грабителя

СЕГОДНЯ 08:13 2019-06-18T08:13:44+03:00

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В Пермском крае задержали 19-летнего местного жителя за ограбление магазина. Молодой человек днем вошел в один из магазинов города и открыто похитил продукты с прилавка и скрылся.

Сотрудники полиции быстро задержали злоумышленника, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное у молодого человека изъяли и вернули в магазин.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мужчина ограбил баню на 47 тысяч рублей. Жительница села Усть-Кишерть сообщила полицейским, что ее ограбили. И предбанника украли вещи на 47 тысяч рублей. По горячим следам, злоумышленника задержали. Грабителем оказался местный житель. Изрядно выпив, мужчина пролез под забором из металлической сетки и взломал запертую дверь, ведущую в баню. Внутри он обнаружил вещи, оставленные хозяйкой, и присвоил их себе. В дальнейшем мужчина попытался продать украденное односельчанам.

ИСТОЧНИК KP.RU