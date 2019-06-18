В Прикамье перевернулась цистерна с нефтью

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-18T16:18:42+03:00

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Небольшую экологическую катастрофу могли наблюдать сегодня жители края, проезжая по трассе Пермь - Екатеринбург. Во вторник, 18 июня, на подъезде к Кунгуру опрокинулась фура с нефтью.

- Водитель автомобиля «МАН» с полуприцепом-цистерной, по предварительной информации допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадавших нет. Произошел розлив нефти на обочину, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в УГИБДД по Пермскому краю.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Последствия аварии устраняются. Движение транспортных средств осуществляется без затруднений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье мотоциклист погиб на месте после столкновения с автобусом. В понедельник, 17 июня, в Березниках произошло смертельное ДТП. Очевидцы опубликовали видео последствий аварии на перекрестке улиц Тельмана и Ленина. По словам свидетелей, мотоциклист погиб мгновенно.

ИСТОЧНИК KP.RU