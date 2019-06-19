«Пустячок, а приятно». В Прикамье семья сняла на видео распаковку подарка для новорожденного
Жители Пермского края записали на видео то, как они открывают подарок для новорожденного. Они разместили ролик на youtube. Подарки и памятные медали с 1 июня вручают всем детям, родившимся с 1 января 2019 года. 1 июня губернатор Пермского края вручил первые подарки новорожденным в Кондратово.
В подарочной коробке оказалось теплое одеяло, постельное белье для малыша, полотенце и поздравительную открытку.
Распаковка подарка новорождённому.Распаковка подарка новорождённому 2019 года от жителей Пермского края
- Пустячок, а приятно. И все нужное, - отметила женщина.
С 1 июня всем детям, рожденным с 1 января 2019 года, будут дарить подарки. В день защиты детей первые подарки вручат 370 семьям на 27 территориях края.С начала года в Прикамье родилось 10 000 малышей. Сотрудники ЗАГСа готовы вручить подарок каждому новорожденному. Для получения подарка нужно обратиться в ЗАГС
ИСТОЧНИК KP.RU