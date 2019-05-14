В Перми закупят тысячу медалей «Родившемуся в Пермском крае» за 500 тысяч рублей
Вместе со свидетельством о рождении новорожденным пермякам будут вручать памятную медаль и папку-открытку. Медаль будет выполнена из латуни, толщина медали - не менее 3мм и не более 4 мм.
- На аверсе памятного знака в центральной части расположено барельефное изображение герба Пермского края выполненное в трехмерном объеме. По внешней окружности памятного знака расположена надпись «МОЯ РОДИНА – ПЕРМСКИЙ КРАЙ». На оборотной стороне в центральной части медали расположено рельефное не матированное изображение женщины-матери держащей на руках ребенка. По внешней окружности медали сверху и снизу определено место для гравировки фамилии, имени и года рождения ребенка, - сообщается в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок.
Победителя торгов определят 22 мая. Он должен будет изготовить 1000 медалей и папки-открытки формата А4. Максимальная цена контракта - 500 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU