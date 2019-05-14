2019-05-14T15:24:58+03:00
Общество

В Перми закупят тысячу медалей «Родившемуся в Пермском крае» за 500 тысяч рублей

Их начнут выдавать новорожденным уже с 1 июня
Лилия Абибулаева
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макет медали "Родившемуся в Пермском крае"макет медали "Родившемуся в Пермском крае"
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Вместе со свидетельством о рождении новорожденным пермякам будут вручать памятную медаль и папку-открытку. Медаль будет выполнена из латуни, толщина медали - не менее 3мм и не более 4 мм.

- На аверсе памятного знака в центральной части расположено барельефное изображение герба Пермского края выполненное в трехмерном объеме. По внешней окружности памятного знака расположена надпись «МОЯ РОДИНА – ПЕРМСКИЙ КРАЙ». На оборотной стороне в центральной части медали расположено рельефное не матированное изображение женщины-матери держащей на руках ребенка. По внешней окружности медали сверху и снизу определено место для гравировки фамилии, имени и года рождения ребенка, - сообщается в техзадании, опубликованном на сайте госзакупок.

Победителя торгов определят 22 мая. Он должен будет изготовить 1000 медалей и папки-открытки формата А4. Максимальная цена контракта - 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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