В Прикамье мотоциклист погиб на месте после столкновения с автобусом
В понедельник, 17 июня, в Березниках произошло смертельное ДТП. Очевидцы опубликовали видео последствий аварии на перекрестке улиц Тельмана и Ленина. По словам свидетелей, мотоциклист погиб мгновенно.
Известно, что водитель мотоцикла нарушил правила и проехал на запрещающий сигнал светофора. От столкновения с автобусом он погиб.
Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним, ранее мы писали о том, что из-за смертельной аварии в Прикамье образовалась огромная пробка. В воскресенье, 16 июня, на въезде в Краснокамск столкнулись две машины. В социальных сетях появилось видео последствий аварии. Очевидцы сообщают, что авария произошла днем. Столкнулись автомобиль «Kia» и «Лада». В результате ДТП отечественную легковушку отбросило в кювет. По сообщению свидетелей аварии, погибли водитель и пассажир «Лады». Водитель второго автомобиля жив.
ИСТОЧНИК KP.RU