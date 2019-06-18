В Прикамье мотоциклист погиб на месте после столкновения с автобусом

СЕГОДНЯ 06:54 2019-06-18T06:54:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 17 июня, в Березниках произошло смертельное ДТП. Очевидцы опубликовали видео последствий аварии на перекрестке улиц Тельмана и Ленина. По словам свидетелей, мотоциклист погиб мгновенно.

Известно, что водитель мотоцикла нарушил правила и проехал на запрещающий сигнал светофора. От столкновения с автобусом он погиб.

Сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за смертельной аварии в Прикамье образовалась огромная пробка. В воскресенье, 16 июня, на въезде в Краснокамск столкнулись две машины. В социальных сетях появилось видео последствий аварии. Очевидцы сообщают, что авария произошла днем. Столкнулись автомобиль «Kia» и «Лада». В результате ДТП отечественную легковушку отбросило в кювет. По сообщению свидетелей аварии, погибли водитель и пассажир «Лады». Водитель второго автомобиля жив.

ИСТОЧНИК KP.RU